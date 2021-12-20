Киев: задержан наркоторговец с товаром на 5 млн гривен

18:26 11 Август Киев, Украина

Правоохранители задержали наркоторговца, который занимался хранением и сбытом наркотических средств через интернет. При обыске его автомобиля и квартиры обнаружено более двух килограмм разнообразных веществ на сумму около 5 млн грн.

"Так, в рамках реализации материалов уголовного производства при осмотре автомобиля Infiniti, которым руководил задержанный и по месту его жительства правоохранители изъяли около 1 кг наркотического средства кокаин , 400 таблеток экстази , 0,3 кг псилоцибиновых грибов (ЛСД), 0,5 кг марихуаны и гашиша", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Также были обнаружены приборы для упаковки и герметизации наркотических веществ, веса, пакеты, заметки о количестве сбытых наркотиков, гаджеты, с помощью которых осуществлялась продажа запрещенных веществ через интернет-магазин, а также другие доказательства системного сбыта наркотических средств.

"Изъятые во время обысков вещества, направлены на экспертизу. Их розничная стоимость составляет около 5 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 УК Украины.