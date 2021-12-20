Киев: задержан наркоторговец с товаром на 5 млн гривен

Правоохранители задержали наркоторговца, который занимался хранением и сбытом наркотических средств через интернет. При обыске его автомобиля и квартиры обнаружено более двух килограмм разнообразных веществ на сумму около 5 млн грн.
Также были обнаружены приборы для упаковки и герметизации наркотических веществ, веса, пакеты, заметки о количестве сбытых наркотиков, гаджеты, с помощью которых осуществлялась продажа запрещенных веществ через интернет-магазин, а также другие доказательства системного сбыта наркотических средств.
Кроме того, сейчас решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 УК Украины.
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