Киев: задержан фотограф, создававший порноконтент с участием детей

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили незаконную деятельность детского фотографа, 38-летний мужчина угрозами и шантажом склонял детей к порносессиям.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
На данный момент известно, что полученные фото- и видеоматериалы, чтобы скрыть от посторонних, мужчина хранил в санкционном облачном хранилище. При этом установлено, что из IP-адреса, который использовал фотограф, осуществляется систематическое распространение детской порнографии, а это - более 400 файлов.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения первоочередных следственных действий. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).
Сообщается также, что разоблачили его противоправную деятельность представители Департаментов защиты интересов общества и государства, международного полицейского сотрудничества вместе со следователями Деснянского управления полиции Киева и под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева. Также при содействии Посольства США в Украине и Федерального бюро расследований США дополнительно получены исчерпывающие данные, указывающие на противоправную деятельность киевлянина.
Ныне правоохранители устанавливают детей, пострадавших в результате действий фигуранта. В случае доказательства вины ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В полиции также призывают всех, кто располагает информацией о противоправной деятельности правонарушителя, обращаться в Департамент защиты интересов общества и государства НПУ по адресу [email protected]
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