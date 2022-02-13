Киев: задержан фотограф, создававший порноконтент с участием детей

16:09 21 Май Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили незаконную деятельность детского фотографа, 38-летний мужчина угрозами и шантажом склонял детей к порносессиям.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от 8-ми до 18-ти лет, фигурант заставлял их путем шантажа и угроз участвовать в создании порнографического контента. Этот контент был распространен на территории США и стран Евросоюза. Благодаря совместному сотрудничеству с коллегами из указанных стран была получена дополнительная информация, подтверждающая участие в совершении преступления именно этого гражданина», - сообщил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

На данный момент известно, что полученные фото- и видеоматериалы, чтобы скрыть от посторонних, мужчина хранил в санкционном облачном хранилище. При этом установлено, что из IP-адреса, который использовал фотограф, осуществляется систематическое распространение детской порнографии, а это - более 400 файлов.

«По месту жительства злоумышленника правоохранители провели санкционированный обыск. У него изъяли доказательную базу, порноконтент с участием детей - более 10 гигабайт, мобильные терминалы и компьютерную технику, которая использовалась при создании этого контента», - отметил Макаров.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения первоочередных следственных действий. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).