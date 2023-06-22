Киев: взрыв и пожар в 16-этажном доме из-за утечки газа

В столице Украины, Киеве, произошел взрыв и последующий пожар в 16-этажном жилом доме, который, по предварительным данным, был вызван утечкой газа.
Об этом сообщили глава Киевской городской администрации Виталий Кличко, начальник Киевского главного управления ГСЧС Сергей Попко и представители Киевской газовой службы.
Согласно официальной информации, взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме, охватив площадь около 150 квадратных метров. В настоящее время пожар находится под контролем, и спасатели проводят поиск людей.
В 3:45 в Днепровском районе на улице Малышко произошел взрыв в жилом доме на седьмом этаже, предположительно из-за утечки газа, что привело к разрушению конструкций. По оперативным данным, пострадали пять квартир на шестом, седьмом и восьмом этажах. Спасателям удалось эвакуировать двух человек.
Позднее Виталий Кличко сообщил, что сотрудники служб спасения смогли спасти 18 человек. По его словам, все люди из неповрежденных помещений были эвакуированы в безопасное место.
Согласно данным Киевской газовой службы, предварительно, в результате газового взрыва в 16-этажном здании были разрушены четыре квартиры, а шесть квартир получили повреждения.
Об этом сообщили глава Киевской городской администрации Виталий Кличко, начальник Киевского главного управления ГСЧС Сергей Попко и представители Киевской газовой службы.
Согласно официальной информации, взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме, охватив площадь около 150 квадратных метров. В настоящее время пожар находится под контролем, и спасатели проводят поиск людей.
В 3:45 в Днепровском районе на улице Малышко произошел взрыв в жилом доме на седьмом этаже, предположительно из-за утечки газа, что привело к разрушению конструкций. По оперативным данным, пострадали пять квартир на шестом, седьмом и восьмом этажах. Спасателям удалось эвакуировать двух человек.
Позднее Виталий Кличко сообщил, что сотрудники служб спасения смогли спасти 18 человек. По его словам, все люди из неповрежденных помещений были эвакуированы в безопасное место.
Согласно данным Киевской газовой службы, предварительно, в результате газового взрыва в 16-этажном здании были разрушены четыре квартиры, а шесть квартир получили повреждения.
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