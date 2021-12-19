Киев: взрыв банкомата и кража денег

Киевляне обнаружили на улице Выговского взорванный банкомат. Как стало известно, во вторник ночью, злоумышленники взорвали банкомат и украли деньги.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева во вторник, 21 июля.
Полиция осмотрела место преступления, опросили свидетелей. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.
Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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