Киев: взрыв банкомата и кража денег

17:35 21 Июль Киев, Украина

Киевляне обнаружили на улице Выговского взорванный банкомат. Как стало известно, во вторник ночью, злоумышленники взорвали банкомат и украли деньги.
 
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева во вторник, 21 июля.
"Сегодня около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского", - говорится в сообщении.
Полиция осмотрела место преступления, опросили свидетелей. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.
"В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - отметили правоохранители.
Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.