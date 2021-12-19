Киев: взрыв банкомата и кража денег

17:35 21 Июль Киев, Украина

Киевляне обнаружили на улице Выговского взорванный банкомат . Как стало известно, во вторник ночью, злоумышленники взорвали банкомат и украли деньги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева во вторник, 21 июля.

"Сегодня около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского", - говорится в сообщении.

Полиция осмотрела место преступления, опросили свидетелей. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.

"В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - отметили правоохранители.

Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.