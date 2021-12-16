Киев: водитель с 2,05 промилле в крови стал причиной гибели двух человек

08:13 15 Март Киев, Украина

Водитель Тoyota с 2,05 промилле алкоголя в крови, не справился с управлением собственным автомобилем и врезался в автомобиль Skoda.





Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова. Там водитель Toyota влетел в автомобиль Skoda. Водитель и пассажирка последнего автомобиля погибли. Об этом говорится на странице "Киев оперативный" в Facebook.Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова. Там водитель Toyota влетел в автомобиль Skoda. Водитель и пассажирка последнего автомобиля погибли.

"Тест на приборе Драгер бухаря с Toyota показал 2,05 промилле. Также на месте была информация о том, что водитель Toyota - действующий работник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется", - говорится в сообщении.