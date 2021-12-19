Киев: владельцы незаконных МАФов напали на коммунальщиков с холодным оружием. Видео

17:51 08 Декабрь Киев, Украина

В среду, 8 декабря, демонтажные бригады коммунального предприятия «Киевблагоустройство» возле Дарницкого вокзала убрали торговые контейнеры, временные сооружения и объекты передвижной торговли – всего 12 единиц. Во время работ на улице Пасхалина владельцы незаконных сооружений сопротивлялись: порезали колеса спецтехники, напали на демонтажников с применением оружия.

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.



«Железнодорожный вокзал «Дарница» – серьезный транспортный узел, ежедневно обслуживающий десятки тысяч пассажиров. Недавно рядом убрали стихийный рынок и обустроили сквер. Сегодня на улицах Бориспольская, Приколейная и Пасхалина демонтировали МАФы, грузовики, с которых осуществлялась продажа, и другие незаконные объекты для торговли. Во время работ на специалистов по демонтажу было совершено нападение с холодным оружием, владельцы незаконных сооружений повредили колеса манипулятора. Но несмотря на сопротивление, город продолжит освобождать улицы от незаконной торговли», – прокомментировал Ткаченко.



Директор Департамента городского благоустройства поблагодарил демонтажную бригаду за работу, за оперативность и своевременную помощь – сотрудников Национальной полиции Украины и Департамента муниципальной безопасности КГГА.



Ткаченко добавил, что отдельные объекты торговли, размещенные без разрешительных документов, убирали сами владельцы. К тому же перед демонтажем предпринимателям всегда сообщают предписанием о требовании предоставить разрешительные документы, потому что в противном случае – МАФ подпадает под демонтаж.



«Работа демонтажников неблагодарна, а кое-где, как сегодня, – и опасна. Специалисты действуют исключительно в рамках закона, виновные в нападении должны понести уголовную ответственность. Кроме незаконного размещения и засорения территории вокруг, в некоторых точках осуществлялась продажа алкоголя на разлив. Четыре демонтажных бригады на локациях работали с самого утра. Задействовали четыре манипулятора, тягачи-платформы и кран», – сообщил и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко.



Он напомнил, что ранее часть парка «Привокзальный» была освобождена от почти 20 МАФов, которые размещались без разрешительной документации. Чтобы не появлялась хаотическая торговля в будущем, зеленую зону защитили 500-метровым забором и высадили 120 хвойных и лиственных деревьев.