Киев: в результате ночных обстрелов загорелись торговый центр и автомобили на парковке. Фото

06:25 21 марта Киев, Украина

20 марта в 22:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы.



Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается.



На месте задействовано 11 ед. пожарной техники и 63 чел. личного состава.

Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется.