Киев утопает под дождем. Видео

10:47 07 Октябрь Киев, Украина

 

В Киеве с самого утра 7 октября, не прекращается обильный дождь, улицы города местами подтоплены. 

В городе образовались пробки. Из-за дождя и плохой видимости затруднено движение.

Также, из-за непогоды в Киеве без электричества остался микрорайон Отрадный в Соломенском районе. Свет отсутствует в жилых домах, школах и детских садиках.

В случае выявления подтоплений Киевавтодор призывает горожан обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 284-74-19
 
Очевидцы опубликовали видео стихии в соцсетях.
 