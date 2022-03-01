Киев утопает под дождем. Видео

В Киеве с самого утра 7 октября, не прекращается обильный дождь, улицы города местами подтоплены.
В городе образовались пробки. Из-за дождя и плохой видимости затруднено движение.
Также, из-за непогоды в Киеве без электричества остался микрорайон Отрадный в Соломенском районе. Свет отсутствует в жилых домах, школах и детских садиках.
В случае выявления подтоплений Киевавтодор призывает горожан обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 284-74-19
Очевидцы опубликовали видео стихии в соцсетях.
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