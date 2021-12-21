Киев сковали масштабные пробки. Карта

Утром 21 декабря на столичных дорогах серьезно затруднено движение транспорта.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps .

Пробки наблюдаются на всех мостах через реку Днепр: моста Метро, моста Патона, Южном и Северном мостах, Дарницком. Медленно двигается транспорт в направлении правого берега города.

Большие пробки на Окружной дороге, на проспекте Победы, проспекте Лобановского, проспекте Бандеры, бульваре Тараса Шевченко, ул. Черновола и др.

Также затруднено движение на Броварском проспекте, проспекте Бажана, проспекте Соборности, проспекте Шухевича и других улиц на левом берегу города.

Трудности с проездом связаны со снегопадом, который длился вечером 20 декабря.

Кроме того, в Киеве произошло около десяти ДТП, что тоже затрудняет движение транспорта.