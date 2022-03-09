Киев: при обрыве лифта погиб мужчина

Жители столицы, проживающие по улице Декабристов сообщили об обрыве лифта в их подъезде и о теле человека, которое находилось в лифтовой шахте.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"9 июня в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления по линии службы 103 поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А в лифтовой шахте находится тело человека", - говорится в сообщении.
Спасатели достали из шахты лифта тело погибшего. Правоохранители будут устанавливать обстоятельства трагедии.
Как отметили в пресс-службе, по предварительной информации, в лифтовой шахте проводились ремонтные работы.
"9 июня в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления по линии службы 103 поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А в лифтовой шахте находится тело человека", - говорится в сообщении.
Спасатели достали из шахты лифта тело погибшего. Правоохранители будут устанавливать обстоятельства трагедии.
Как отметили в пресс-службе, по предварительной информации, в лифтовой шахте проводились ремонтные работы.
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