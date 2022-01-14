Киев: пожар в 25-этажном жилом доме. Погиб человек

20:31 03 Сентябрь Киев, Украина

В центре Киева произошел пожар на 24 этаже в 25-этажном жилом доме по улице Сикорского в результате погиб один человек.

"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Шевченковском районе по улице Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже. В 18:03 пожар был локализован. На месте пожара было обнаружено тело мужского пола", - отметили спасатели.

В ГСЧС добавили, что хозяина квартиры госпитализировали с ожогами второй степени. О личности погибшего, а также об обстоятельствах его смерти не сообщается.