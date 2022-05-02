Киев: полиция задержала наркомана возле тайника с метадоном

11:56 02 декабря Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали наркомана во время попытки забрать купленные наркотики из замаскированного тайника.





Мужчина подошел к дереву, достал из тайника футляр для очков и, оглядываясь, быстро стал уходить.



Во время поверхностного осмотра у подозреваемого был изъят футляр, в котором находилось 60 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы.



Молодой человек, в прошлом уже имевший проблемы с законом за хранение наркотических веществ, сообщил, что



В сектор борьбы с незаконным оборотом наркотиков Днепровского райуправления поступила информация, что наркозависимый местный житель должен получить партию наркотиков.Мужчина подошел к дереву, достал из тайника футляр для очков и, оглядываясь, быстро стал уходить.Во время поверхностного осмотра у подозреваемого был изъят футляр, в котором находилось 60 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы.Молодой человек, в прошлом уже имевший проблемы с законом за хранение наркотических веществ, сообщил, что метадон он приобрел для собственного употребления у женщины, с которой общался лишь по телефону.

Через банкомат он перевел ей деньги, а она сообщила, когда и где можно забрать “товар”.

Следственным отделом Днепровского районного управления начато уголовное производство по статье 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.