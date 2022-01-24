Киев: полиция разоблачила группу сутенеров

19:18 07 Май Киев, Украина

Сервис по предоставлению секс услуг наладила женщина, а помогали ей в этом два администратора и водитель. К "работе" привлекли около 50 "ночных бабочек".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

" Следователи квалифицировали действия правонарушителей как сутенерство. За содеянное им грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в состав группировки входило четыре человека. 42-летняя организатор арендовала квартиры в центре столицы, где проститутки оказывали интимные услуги.



Ей помогали два администратора, которые занимались размещением рекламных объявлений в сети Интернет. Они проводили так называемые "кастинги" и собеседования с женщинами, которые хотели оказывать сексуальные услуги за деньги. Также был задействован водитель-охранник, сопровождавший проституток к клиентам.



Как выяснили полицейские, для предоставления сексуальных услуг сообщники привлекли около пятидесяти проституток, которые за свою работу получали 1-5 тысяч гривен в час. С выручки 50% девушки оставляли себе, а 50% отдавали членам группировки.