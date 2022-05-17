Киев: похитили 78-летнюю старушку на глазах у внучки

13:37 15 декабря Киев, Украина

Вчера, 14 декабря в полицию Киева поступило сообщение о похищении, звонившая женщина рассказала, что на ее глазах неизвестные мужчины похитили бабушку.

Как сообщили в полиции, заявительница приехала навестить свою бабушку, которая проживает в квартире на улице Данилы Щербаковского. Дома пожилая женщина была не одна, а в компании незнакомцев. Внучке они объяснили, что собираются снимать это жилье, и быстро вывели хозяйку на улицу, посадили в автомобиль и поехали в неизвестном направлении. Помешать незнакомцам женщине не удалось, но она запомнила номер авто и приметы незнакомцев.



Заявительница сразу обратилась в полицию и сообщила о похищении бабушки. Из-за этого события в городе ввели оперативный план "Перехват" по розыску автомобиля Renault. Патрульные, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, направили ближайшие к Renault автопатрули.



На улице Зодчих патрульным удалось остановить автомобиль с предполагаемыми похитителями. В салоне находилось четыре человека и напуганная 78-летняя женщина. Инспекторы задержали предполагаемых преступников.