Киев подвергся ракетному обстрелу: в разных районах столицы упали 6 обломков ракет

12:25 29 мая Киев, Украина

Утром Киев подвергся очередной ракетной атаке. В разных районах Киева упали 6 обломков ракет, сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

Экстренные службы выехали по вызовам, в том числе и в Оболонский район, где на проезжую часть упали и загорелись обломки ракеты. Обломки также упали возле АЗС и на зеленую зону.

Службы гасят обломки ракеты, которые горят на проезжей части дороги в Оболонском районе.

В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше 2-х этажного здания. Вспыхнувший пожар локализован. На данный момент известно об одном пострадавшем, он в больнице.

В Деснянском районе обломки приземлились на территорию одного из парков. В Днепровском на разные участки дороги.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в одном из районов Киевщины повреждена хозпостройка, вспыхнул пожар. Из местных жителей никто не пострадал.

Люди прячутся в метро.

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил , что по предварительным данным, россияне ведут огонь по Киеву баллистикой – Искандер и С-300.