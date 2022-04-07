Киев: пешеход погиб под колесами мусоровоза

17:10 12 ноября Киев, Украина

Мусорная машина наехала на пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте, ДТП произошло в столице на улице Березняковской.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева

"Правоохранители предварительно установили, что водитель управляя грузовым автомобилем совершил наезд на пешехода, который переходил улицу в неустановленном месте. В результате наезда пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью", - заявили правоохранители.