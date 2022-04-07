Киев: пешеход погиб под колесами мусоровоза

Мусорная машина наехала на пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте, ДТП произошло в столице на улице Березняковской.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Сейчас правоохранители общаются с водителем мусоровоза и проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.
Сейчас правоохранители общаются с водителем мусоровоза и проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.
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