Киев: пешеход погиб под колесами мусоровоза

17:10 12 ноября Киев, Украина

Мусорная машина наехала на пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте, ДТП произошло в столице на улице Березняковской.
 
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Правоохранители предварительно установили, что водитель управляя грузовым автомобилем совершил наезд на пешехода, который переходил улицу в неустановленном месте. В результате наезда пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью", - заявили правоохранители.
По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас правоохранители общаются с водителем мусоровоза и проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.