Киев: патруль задержал мужчину, стрелявшего из окна собственной квартиры. Фото

На улице Красиловской в Голосеевском районе Киева мужчина из дома стрелял по окнам общежития напротив.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Прибывшие на место полицейские ограничили доступ жителей близлежащих домов и прохожих к этой территории и устанавливали, где находится вероятный стрелок.
Вскоре на одном из этажей включился свет и оттуда раздались два выстрела в направлении стражей порядка. Следовательно, стало ясно место нахождения правонарушителя.
Правоохранители задержали злоумышленника. В его доме также обнаружили оружие.
Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции предоставит правовую квалификацию действиям задержанного.
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