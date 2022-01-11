Киев: патруль задержал мужчину, стрелявшего из окна собственной квартиры. Фото

На улице Красиловской в Голосеевском районе Киева мужчина из дома стрелял по окнам общежития напротив.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Прибывшие на место полицейские ограничили доступ жителей близлежащих домов и прохожих к этой территории и устанавливали, где находится вероятный стрелок.

Вскоре на одном из этажей включился свет и оттуда раздались два выстрела в направлении стражей порядка. Следовательно, стало ясно место нахождения правонарушителя.

Правоохранители задержали злоумышленника. В его доме также обнаружили оружие.

Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции предоставит правовую квалификацию действиям задержанного.