Киев: Начальник отдела полиции попался на взятке

07:04 19 Август Киев, Украина

Подполковник полиции задержан сотрудниками прокуратуры города Киева по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Подозрение вручено начальнику одного из территориальных отделов полиции столицы по факту получения взятки в размере 800 долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратурой города Киева 18 августа 2020 года вручено письменное уведомление о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции в городе Киеве по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале июня 2020 года подполковник полиции выдвинул владелице кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере 800 долларов за не препятствование работе ее заведения, но не совершения в отношении нее меры административного воздействия сотрудниками полиции.