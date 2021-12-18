Киев: мужчина застрелил сожительницу из-за потраченных сбережений

Киевлянин выстрелил в голову своей сожительнице из пневматики во время ссоры, начавшейся из-за того, что женщина потратила семейные сбережения.
От полученных травм женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба столичной полиции.
В квартире правоохранители обнаружили револьвер Флобер и патроны к нему.
43-летний киевлянин задержан. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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