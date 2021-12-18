Киев: мужчина застрелил сожительницу из-за потраченных сбережений

19:23 24 Март Киев, Украина

Киевлянин выстрелил в голову своей сожительнице из пневматики во время ссоры, начавшейся из-за того, что женщина потратила семейные сбережения.

От полученных травм женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Между гражданскими супругами после застолья возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пневматического пистолета в голову жены. От полученных травм женщина скончалась в больнице, а мужчина сейчас находится под стражей", - говорится в сообщении.

В квартире правоохранители обнаружили револьвер Флобер и патроны к нему.



43-летний киевлянин задержан. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.