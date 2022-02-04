Киев: мужчина убил мать, расчленил и пытался скрыться

В ночь с 14 на 15 мая в спальном районе столицы сын, имеющий психические расстройства, жестоко убил и расчленил собственную мать.
Об этом сообщают "Вартови Эспрессо" в Telegram.
Отмечается, что убийство произошло ночью 14 мая в Подольском районе столицы на проспекте Правды, 38.
Правоохранители задержали злоумышленника на железнодорожном вокзале в Белой Церкви. Однако что спровоцировало мужчину на убийство – пока неизвестно.
Сейчас полицейские выясняют все детали преступления.
Отмечается, что убийство произошло ночью 14 мая в Подольском районе столицы на проспекте Правды, 38.
Правоохранители задержали злоумышленника на железнодорожном вокзале в Белой Церкви. Однако что спровоцировало мужчину на убийство – пока неизвестно.
Сейчас полицейские выясняют все детали преступления.
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