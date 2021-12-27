Киев: мужчина стрелял в авто патрульной полиции

16:33 19 Август Киев, Украина

В Киеве, в районе остановки "Смелянская", мужчина выстрелил в проезжающую мимо него машину патрульной полиции. 
 
Инспекторы остановились и задержали гражданина. С собой у 44-летнего мужчины был предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами.
 
Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалось странным и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина.
 
фото: изъятое оружиефото: странные записи в блокноте задержанного