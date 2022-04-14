Киев: мужчина пытался "продать" должность в ГБР

17:45 15 июля Киев, Украина

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали гражданина Украины, который за 50 тысяч долларов США пытался «продать» должность в ГБР.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщила пресс-служба ГБР.



Задержанный заверял жителя Киева, будто имеет влиятельные связи в конкурсной комиссии ГБР и в Верховной Раде и может "решить" вопрос трудоустройства в одном из подразделений ГБР на руководящую должность.



Отмечается, что за свои "услуги" гражданин просил 50 тыс. долларов США.

"15 июля 2021 во время передачи первой части денег в сумме 35 тыс. долларов мужчина был задержан работниками ГБР", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.