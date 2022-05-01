Киев: мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в церкви

Мужчина, находясь в наркотическом опьянении, ворвался в церковь и приставив к своему горлу разбитую бутылку, угрожал покончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в четверг, 3 декабря.
Инцидент произошел на улице Магнитогорской, 5а, в Деснянском районе столицы, отмечается, что копы прибыли на место происшествия в считаные минуты и пытались наладить контакт с мужчиной, однако полчаса переговоров не дали результата - он продолжал угрожать и никого к себе не подпускал.
После задержания полицейские вызвали специализированную скорую помощь и мужчина был госпитализирован. Предварительно, медики обнаружили у него признаки наркотического опьянения.
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