Киев: мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в церкви

12:23 03 декабря Киев, Украина

Мужчина, находясь в наркотическом опьянении, ворвался в церковь и приставив к своему горлу разбитую бутылку, угрожал покончить жизнь самоубийством. 
 
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в четверг, 3 декабря.

Инцидент произошел на улице Магнитогорской, 5а, в Деснянском районе столицы, отмечается, что копы прибыли на место происшествия в считаные минуты и пытались наладить контакт с мужчиной, однако полчаса переговоров не дали результата - он продолжал угрожать и никого к себе не подпускал.
"Выбрав подходящий момент, патрульные подошли ближе и схватили мужчину за руки, а командир роты Евгений Косянчук отобрал у него острый предмет", - говорится в сообщении.
После задержания полицейские вызвали специализированную скорую помощь и мужчина был госпитализирован. Предварительно, медики обнаружили у него признаки наркотического опьянения.