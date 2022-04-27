Киев: мужчина отказался надеть маску и устроил пальбу

15:52 27 ноября Киев, Украина

Киеве 44-летний мужчина в алкогольном опьянении зашел в аптеку без защитной маски, на замечание посетителей надеть маску или покинуть помещение, он отреагировал нецензурной бранью.



Заведующая аптеки вызвала частную охрану, которая вывела его на улицу, после чего мужчина открыл стрельбу, сообщили в пресс-службе полиции.

"Инцидент произошел 27 ноября в Печерском районе Киева, после просьбы надеть маску мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал, хулиган задержан", — рассказали полицейские.

Прибывшие полицейские задержали мужчину и забрали у него предмет из которого он стрелял. По словам правоохранителей, это был предмет, похожий на стартовый пистолет. Кроме того, на экспертизу забрали и патроны, которые были при нем.



Возбуждено дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантинных ограничений на него составили административный протокол.



