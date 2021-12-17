Киев: мужчина обстрелял коммунальщиков

17:17 21 Апрель Киев, Украина

В столице словесный конфликт между мужчиной и работниками ремонтной бригады закончился стрельбой. Злоумышленник открыл огонь в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодор на странице в Facebook в среду, 21 апреля.

"Работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда. В частности, фрезеровали старое дорожное покрытие. Во время работ к ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault Trafic. Он начал словесный конфликт. В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий – по людям. Ранения получил механизатор фрезы. С места инцидента нападавший скрылся", – говорится в сообщении.

Мужчина после стрельбы скрылся. На месте инцидента вызвали полицию и медиков. Пострадавшего госпитализировали.



В свою очередь правоохранители заявили, что стрелка уже задержали в другом районе Киева. Это удалось сделать благодаря камерам видеонаблюдения, установленных в рамках программы Безопасный город. Патрульным удалось установить направление движения автомобиля правонарушителя.

"Фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другой автомобиль. После чего полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника. Сейчас правоохранители проводят с ним первоочередные следственные действия", – рассказали копы.

Решается вопрос о правовой квалификации события.