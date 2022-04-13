Киев: митингующие перекрыли улицу Грушевского

11:00 17 ноября Киев, Украина

Киеве проходит митинг , участники перекрыли улицу Михаила Грушевского и подходы к зданию Верховной Рады, требуют не вводить карантинные ограничения для малого бизнеса, а также отмены введения кассовых аппаратов.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Митинг на Грушевского. Движение затруднено. По возможности объезжайте", – сказано в сообщении.

Кроме того, под Верховной Радой собрались предприниматели, передает Страна.



Участники акции начали перекрывать проходы к зданию Рады. Они хотят останавливать каждого народного депутата и пропускать его только в том случае, если тот пообещает поддержать их законопроекты.



Участники акции требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.