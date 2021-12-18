Киев: легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть жертвы

07:16 30 Март Киев, Украина

Смертельное ДТП произошло в Святошинском районе столицы, легковое авто выехало на "встречку", где столкнулось с микроавтобусом, в результате аварии погибли два пассажира легковушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева

"29 марта в полицию Киева по спецлинии 102 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на Новоирпенской трассе с участием легковушки и микроавтобуса. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские, медики и спасатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, водитель автомобиля «Москвич» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом «Рено Мастер». В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира «Москвича» спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Водитель микроавтобуса получил телесные повреждения.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После завершения проверки происшествию будет дана правовая квалификация.