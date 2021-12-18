Киев: легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть жертвы

Смертельное ДТП произошло в Святошинском районе столицы, легковое авто выехало на "встречку", где столкнулось с микроавтобусом, в результате аварии погибли два пассажира легковушки.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что по предварительным данным, водитель автомобиля «Москвич» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом «Рено Мастер». В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира «Москвича» спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Водитель микроавтобуса получил телесные повреждения.
Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После завершения проверки происшествию будет дана правовая квалификация.
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