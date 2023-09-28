Киев: карантин из-за африканской чумы свиней

В Киеве, на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа", зафиксировали случаи африканской чумки свиней, что привело к установлению карантина в части Голосеевского района.
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Источником вспышки африканской чумки свиней стал труп больной свиньи, обнаруженный на территории "Конча-Заспы". Для предотвращения распространения болезни Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при КГГА организовала две зоны защиты в радиусе трех и десяти километров соответственно.
В этих зонах временно запрещена торговля живыми свиньями и связанными с ними продуктами, за исключением товаров, полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях. Также введены ограничения на проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных.
В десятикилометровой зоне надзора Государственная служба по вопросам защиты прав потребителей (Госпродпотребслужба) будет осуществлять проверки домохозяйств с целью выявления возможных случаев заболевания свиней этой опасной болезнью.
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Источником вспышки африканской чумки свиней стал труп больной свиньи, обнаруженный на территории "Конча-Заспы". Для предотвращения распространения болезни Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при КГГА организовала две зоны защиты в радиусе трех и десяти километров соответственно.
В этих зонах временно запрещена торговля живыми свиньями и связанными с ними продуктами, за исключением товаров, полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях. Также введены ограничения на проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных.
В десятикилометровой зоне надзора Государственная служба по вопросам защиты прав потребителей (Госпродпотребслужба) будет осуществлять проверки домохозяйств с целью выявления возможных случаев заболевания свиней этой опасной болезнью.
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