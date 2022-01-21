Киев: избили, подожгли и оставили умирать

12:17 07 Май Киев, Украина

Двое жителей столицы задержаны по подозрению в избиении и последующем поджоге 41-летнего мужчины, который от полученных травм и ожогов скончался в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"Злоумышленник с товарищем решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер", - говорится в сообщении.

По сообщению полиции, в четверг, 6 мая, около 19:30 от прохожих поступила информация о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС, врачи и сотрудники полиции.



Через два часа правоохранители задержали лиц, причастных к указанному событию.

"Мы установили, что в недострое к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала спровоцировали конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Следователи задержали правонарушителей. Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения, они ранее не привлекались к уголовной ответственности. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.