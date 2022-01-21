Киев: избили, подожгли и оставили умирать

Двое жителей столицы задержаны по подозрению в избиении и последующем поджоге 41-летнего мужчины, который от полученных травм и ожогов скончался в больнице.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По сообщению полиции, в четверг, 6 мая, около 19:30 от прохожих поступила информация о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС, врачи и сотрудники полиции.
Через два часа правоохранители задержали лиц, причастных к указанному событию.
Через два часа правоохранители задержали лиц, причастных к указанному событию.
Следователи задержали правонарушителей. Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения, они ранее не привлекались к уголовной ответственности. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.
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