Киев: иностранка расчленила и пыталась сжечь останки сожителя

14:36 06 Август Киев, Украина

Полиция задержала уроженку другого государства, женщина совершила убийство своего сожителя, после чего расчленила его и попыталась избавиться от частей тела.

Вечером 5 августа, во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе на Троещине женщину, которая развела костер и пыталась сжечь конечности человеческого тела.

Впоследствии правоохранители нашли останки тела мужчины в квартире в Днепровском районе Киева

"Потерпевший - житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет жила в столице. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых - убийство из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший проживал сам", - рассказал и.о. начальника полиции Киева Виктор Нечитайло.

По данному факту открыто досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.