Киев: двое больных Covid-19 покончили жизнь самоубийством

19:14 22 Сентябрь Киев, Украина





Об этом в Сети пишут очевидцы, утверждая, что оба самоубийства произошли 21 и 22 сентября. ЧП в столичной клинической больнице №4, двое пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19 выпрыгнули из окна.Об этом в Сети пишут очевидцы, утверждая, что оба самоубийства произошли 21 и 22 сентября.

В столичной прокуратуре утверждают, что по этим фактам зарегистрированы уголовные производства по ч.1 ст. 115 УК Украины, а "обстоятельства выясняются".



Утверждается, что мужчины выпрыгнули из окна 2-го этажа. По данным УП, погибшие - мужчины 1952 и 1978 года рождения, оба были больны коронавирусом. При этом в Сети отмечают, что "даже до коронавируса эта больница была пределом мечтания самоубийц" из-за якобы ужасных условий и персонала заведения.



