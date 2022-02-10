Киев: двое больных Covid-19 покончили жизнь самоубийством

ЧП в столичной клинической больнице №4, двое пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19 выпрыгнули из окна.
Об этом в Сети пишут очевидцы, утверждая, что оба самоубийства произошли 21 и 22 сентября.
Об этом в Сети пишут очевидцы, утверждая, что оба самоубийства произошли 21 и 22 сентября.
В столичной прокуратуре утверждают, что по этим фактам зарегистрированы уголовные производства по ч.1 ст. 115 УК Украины, а "обстоятельства выясняются".
Утверждается, что мужчины выпрыгнули из окна 2-го этажа. По данным УП, погибшие - мужчины 1952 и 1978 года рождения, оба были больны коронавирусом. При этом в Сети отмечают, что "даже до коронавируса эта больница была пределом мечтания самоубийц" из-за якобы ужасных условий и персонала заведения.
Утверждается, что мужчины выпрыгнули из окна 2-го этажа. По данным УП, погибшие - мужчины 1952 и 1978 года рождения, оба были больны коронавирусом. При этом в Сети отмечают, что "даже до коронавируса эта больница была пределом мечтания самоубийц" из-за якобы ужасных условий и персонала заведения.
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