Киев: автобус снес палатки и влетел в остановку

15:05 29 октября Киев, Украина

Возле станции метро Выдубичи в Киеве, автобус протаранил торговые палатки и въехал в остановку общественного транспорта, в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 63-летнему водителю общественного автобуса сообщено о подозрении в совершении ДТП возле станции метро Выдубичи, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении .

Сообщается, что водителя автобуса задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. По предварительным данным, он был трезв.