Киев: авто сбило велосипедиста и повисло на отбойнике

На перекрестке Кольцевой дороги и Минского шоссе в столице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста.
Автомобиль KIA, предварительно, вылетел с дороги и сбил велосипедиста, который в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает dtp.kiev.ua.
По имеющейся информации, водитель авто на высокой скорости двигался со стороны Пуща Водицы, не справился с управлением и вылетел на бетонный отбойник, на котором застрял.
Личность пострадавшего велосипедиста пока не установлена. Также правоохранители разыскивают свидетелей аварии для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
По имеющейся информации, водитель авто на высокой скорости двигался со стороны Пуща Водицы, не справился с управлением и вылетел на бетонный отбойник, на котором застрял.
Личность пострадавшего велосипедиста пока не установлена. Также правоохранители разыскивают свидетелей аварии для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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