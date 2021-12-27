Киев: авто сбило велосипедиста и повисло на отбойнике

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На перекрестке Кольцевой дороги и Минского шоссе в столице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста

Автомобиль KIA, предварительно, вылетел с дороги и сбил велосипедиста, который в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает dtp.kiev.ua.



По имеющейся информации, водитель авто на высокой скорости двигался со стороны Пуща Водицы, не справился с управлением и вылетел на бетонный отбойник, на котором застрял.



Личность пострадавшего велосипедиста пока не установлена. Также правоохранители разыскивают свидетелей аварии для выяснения всех обстоятельств произошедшего.