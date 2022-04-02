Киев: авто на "автопилоте" пересекло шестиполосную дорогу. Видео

21:06 05 июля Киев, Украина

Водитель автомобиля забыл поставить свой автомобиль на ручной тормоз. Из-за этого авто самовольно уехало с места парковки, пересекло перекресток с оживленным движением и врезалось в забор.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 июля, на улице Васильковской. Видео происшествия с камер наблюдения опубликовала в понедельник полиция Киева

По предварительным данным, водитель забыл поставить авто на ручной тормоз, в результате чего оно отправилось в самостоятельную поездку. Полиция составила На водителя протокол за нарушение Правил дрожного движения, которое привело к ДТП (ст.124 КоАП).



В результате ДТП никто не пострадал.



