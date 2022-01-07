Киев: 16-летний подросток совершил тройное убийство

Правоохранители столицы задержали 16-летнего юношу, по подозрению в убийстве родителей и 8-летнего брата.
Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает столичная полиция.
Отмечается, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия.
В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.
По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.
Отмечается, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия.
В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.
По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.
Было установлено, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших.
Как выяснилось, подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала смертельно ранил отца и мать, а потом так же убил малолетнего брата. После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он сбежал.
По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
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