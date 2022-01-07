Киев: 16-летний подросток совершил тройное убийство

10:04 27 Апрель Киев, Украина

Правоохранители столицы задержали 16-летнего юношу, по подозрению в убийстве родителей и 8-летнего брата.





Отмечается, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия.



В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.



По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.



По словам начальника полиции Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает столичная полиция.Отмечается, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия.В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.

"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения", - рассказал Крищенко.

Было установлено, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших.

"Подростка задержали. При себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы", - отметил Крищенко.

Как выяснилось, подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала смертельно ранил отца и мать, а потом так же убил малолетнего брата. После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он сбежал.



По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).



В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.