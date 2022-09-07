Киев: 13-летняя девочка погибла, выпав с балкона 14-го этажа

В столице на улице Княжий Затон погибла 13-летняя девочка в результате падения с 14-го этажа, сообщили в Главном управлении нацполиции.
Так, сегодня в столичную полицию поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи.
По предварительной информации, 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа.
Как отметили правоохранители, событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.
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