Киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве кражу почти ₴10 млн

В результате следственно-оперативных действий киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве схему присвоения бюджетных средств, выделенных на цифровую трансформацию в сфере учета недвижимого имущества.

По выводам судебно-экономической экспертизы, участники сделки разворовали почти 10 млн грн, предусмотренных на оцифровку технической документации объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 18 июня.

Установлено, что незаконную деятельность организовало руководство Киевского городского бюро технической инвентаризации совместно с представителями аффилированной ІТ-компании. Чиновники создали искусственные условия для победы в тендере на цифровую адаптацию учетных систем БТИ на общую сумму 30 млн грн.

При этом чиновники заведомо завысили смету соответствующих услуг и вывели часть денег через конвертационный центр на банковские счета подконтрольных коммерческих структур.

Во время обысков в коммунальном предприятии, офисе частной компании и местах жительства организаторов сделки правоохранители обнаружили: печати и документы свыше 30 фиктивных фирм, а также документацию, серверное оборудование, компьютерную технику, мобильные телефоны и черную бухгалтерию.

В настоящее время заместитель начальника киевского БТИ и его сообщник - руководитель частной компании уведомлены о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование, чтобы установить и привлечь к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Мероприятия по разоблачению проходили при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.

Напомним, ранее в Киеве разоблачена межэтническая преступная группировка, которая под видом добровольческого формирования планировала особо тяжкие преступления в столице.