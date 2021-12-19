Киберспециалисты СБУ пресекли хакерскую атаку на правительственные ресурсы Украины

12:14 16 Март Киев, Украина

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки «Armageddon».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 16 марта.

"Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы госвласти через платформу MISP-UA.

"СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти. Сейчас СБ Украины совместно с Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что правоохранители осуществляют расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.