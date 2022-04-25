Киберполиция задержала продавца виртуальной обуви

Предприимчивая 23-летняя девушка из Кировоградской области, наладила продажу несуществующей обуви через фейковые страницы в соцсетях, "заработав" на этом 400 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших лиц. По предварительным данным, злоумышленница обманула более 200 граждан.
Так, в доме фигурантки сотрудники полиции провели обыски с привлечением спецподразделения Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
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