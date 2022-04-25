Киберполиция задержала продавца виртуальной обуви

17:46 25 ноября Киев, Украина

Предприимчивая 23-летняя девушка из Кировоградской области, наладила продажу несуществующей обуви через фейковые страницы в соцсетях, "заработав" на этом 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сотрудники киберполиции в Кировоградской области совместно со следователями полиции области разоблачили местную жительницу в мошенничестве. Установлено, что 23-летняя женщина создавала фиктивные страницы в социальной сети. Там она размещала объявления о продаже женской обуви. От покупателей фигурантка требовала подписку или полную оплату за товар. Однако, после получения денег, она блокировала клиентов и не выполняла своих обязательств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших лиц. По предварительным данным, злоумышленница обманула более 200 граждан.

"Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 400 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Так, в доме фигурантки сотрудники полиции провели обыски с привлечением спецподразделения Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.