Киберполиция выявила разработчика интернет-казино

20:11 28 Сентябрь Киев, Украина

Долгое время в Украине успешно действовали нелегальные интернет-казино, которые приносили своим хозяевам далеко немалый доход. И вот, «черному» игорному бизнесу пришел конец. The game is over, господа! Как сообщил департамент киберполиции Нацполиции Украины, столичные кибеполицейские раскрыли ІТ-компанию, которая занималась разработкой и сопровождением работы интернет-казино.

По данным департамента, заказчик платил $20 тыс и получал в собственность онлайн-казино с постоянной поддержкой. Кроме того, за дополнительные $100 тыс компания настраивала инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.

Для поддержки веб-ресурсов в штате преступной компании насчитывалось более 80 ІТ-специалистов. Установлено более 20 онлайн-казино, разработчиком и администратором которых являлась указанная компания.

База пользователей этих веб-ресурсов насчитывала около 500 тысяч человек. Ежемесячная прибыль ІТ-компании превышала $500 тыс.

Сейчас деятельность их ресурсов заблокирована. Правоохранители провели обыск в офисном помещении разработчиков онлайн-казино, изъяв компьютеры, мобильные телефоны, черновую документацию и деньги. Решается вопрос об объявлении подозрения членам преступной группировки, уточнили в киберполиции.

