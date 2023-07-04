Киберполиция разоблачила работницу банка в присвоении денег клиентов

Львовская работница class="word">банка украла миллион гривен с депозитов клиентов, рассказали в региональном управлении Нацполиции.
По их информации, некая 40-летняя женщина, имея доступ к внутренней сети финучреждения, осуществляла незаконные переводы денег вкладчиков. Без ведома владельцев депозитов подозреваемая проводила транзакции на подконтрольные счета, открытые на подставных лиц.
По их информации, некая 40-летняя женщина, имея доступ к внутренней сети финучреждения, осуществляла незаконные переводы денег вкладчиков. Без ведома владельцев депозитов подозреваемая проводила транзакции на подконтрольные счета, открытые на подставных лиц.
По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыск и изъяли доказательства – "черновые" записи с персональными данными вкладчиков банка и банковские карточки.
Ей сообщили о подозрении по статье "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней" (ч.3 ст.362 УК Украины). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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