Киберполиция разоблачила работницу банка в присвоении денег клиентов

09:47 11 февраля Киев, Украина

Львовская работница class="word">банка украла миллион гривен с депозитов клиентов , рассказали в региональном управлении Нацполиции .



По их информации, некая 40-летняя женщина, имея доступ к внутренней сети финучреждения, осуществляла незаконные переводы денег вкладчиков. Без ведома владельцев депозитов подозреваемая проводила транзакции на подконтрольные счета, открытые на подставных лиц.

"Чтобы маскировать преступную деятельность, злоумышленница для незаконных переводов выбирала суммы, которые не подпадали под внутренний финансовый мониторинг банка. В дальнейшем присвоенные деньги фигурантка обналичивала и использовала в своих интересах. Сумма ущерба, нанесенного клиентам банка, достигает миллиона гривен", – рассказали правоохранители.

По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыск и изъяли доказательства – "черновые" записи с персональными данными вкладчиков банка и банковские карточки.



Ей сообщили о подозрении по статье "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней" (ч.3 ст.362 УК Украины). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.