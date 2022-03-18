Киберполиция разоблачила мошенника: обманывал граждан, которые пытались спастись от войны

16:50 17 марта Киев, Украина

Мошенническую схему организовал 20-летний житель Черкасщины. Мужчина администрировал каналы в мессенджере, которые использовал для завладения деньгами граждан. Злоумышленник предлагал услуги по переправке через государственную границу из любой точки страны в Варшаву. Стоила такая услуга 1500 гривен.



Как только клиенты производили предоплату (200-300 гривен), ловкач больше не выходил на связь.



Среди обманутых - женщины с детьми, а также пожилые люди, которые выехали из «горячих» точек и пытались спастись от войны. Собранные деньги злоумышленник потратил на свои нужды.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны, банковская карта, компьютерная техника.



По данному факту следственный отдел Золотоношского районного отдела полиции главка Черкасской области открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.