Киберполиция раскрыла группу преступников, замешанных в масштабном мошенничестве

15 июня киберполиция раскрыла организованную группу преступников, замешанную в масштабном мошенничестве с использованием фишинговых ботов в Telegram.
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.
Злоумышленники создавали фишинговые боты в Telegram, притворяясь ботами энергетической компании ДТЭК. Используя эти боты, преступники собирали личные данные пользователей и незаконно входили в их аккаунты. Затем они автоматически рассылали мошенническую рекламу, нацеленную на обман граждан и получение денежной выгоды.
Организацией этой схемы занимались пять мужчин, проживающих в Одесской, Киевской областях и россии. В период временных отключений электроэнергии они создавали ботов в Telegram, представляя их как официальных чат-ботов компании ДТЭК.
Посредством фишинговых ботов злоумышленники получали учетные данные для входа в аккаунты Telegram, такие как номер телефона и подтверждающий код. Затем они автоматически рассылали мошенническую рекламу через скомпрометированные аккаунты, предлагая жертвам псевдоинвестиции в различные проекты.
Кроме того, участники группы привлекли около 50 "дропов" - лиц, которые помогали обналичивать деньги, полученные от жертв в результате инвестиций.
По предварительным данным, злоумышленники несанкционированно вмешались в более чем 15 000 аккаунтов, а около 3 000 человек пострадали от мошенничества, связанного с ложными инвестиционными предложениями. Правоохранительные органы ведут работу по выявлению пострадавших и определению общей суммы ущерба, причиненного этими действиями.
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.
Злоумышленники создавали фишинговые боты в Telegram, притворяясь ботами энергетической компании ДТЭК. Используя эти боты, преступники собирали личные данные пользователей и незаконно входили в их аккаунты. Затем они автоматически рассылали мошенническую рекламу, нацеленную на обман граждан и получение денежной выгоды.
Организацией этой схемы занимались пять мужчин, проживающих в Одесской, Киевской областях и россии. В период временных отключений электроэнергии они создавали ботов в Telegram, представляя их как официальных чат-ботов компании ДТЭК.
Посредством фишинговых ботов злоумышленники получали учетные данные для входа в аккаунты Telegram, такие как номер телефона и подтверждающий код. Затем они автоматически рассылали мошенническую рекламу через скомпрометированные аккаунты, предлагая жертвам псевдоинвестиции в различные проекты.
Кроме того, участники группы привлекли около 50 "дропов" - лиц, которые помогали обналичивать деньги, полученные от жертв в результате инвестиций.
По предварительным данным, злоумышленники несанкционированно вмешались в более чем 15 000 аккаунтов, а около 3 000 человек пострадали от мошенничества, связанного с ложными инвестиционными предложениями. Правоохранительные органы ведут работу по выявлению пострадавших и определению общей суммы ущерба, причиненного этими действиями.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии