Киберполиция арестовала очередного хакера, мошенник успел заработать миллион грн

18:17 16 декабря Киев, Украина

Киберполиция Полтавской области разоблачила незаконную деятельность мошенника, который путем взлома персональных аккаунтов получал доступ к онлайн-банкингу обманутых людей. Преступнику грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции.



Установлено, что 31-летний мужчина использовал вредоносное программное обеспечение для взлома учетных записей и доступа к телефонным книгам пользователей. Среди контактов фигурант выбирал номера близких родственников потерпевшего. Используя такую информацию, он осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт через оператора мобильной связи.



Вместе с доступом к сим-картам пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингу, откуда присваивал деньги.



Предварительно установлено, что от мошеннических действий фигуранта пострадали около 100 человек. Общая сумма ущерба достигает миллиона гривен.



По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.



К проведению обысков также привлекли батальон полиции особого назначения местного управления полиции.



Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.



Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.



Процессуальное руководство по делу осуществляет Кременчугская местная прокуратура.