Киберполиция арестовала мошенников, продававших несуществующие маски

19:21 01 декабря Киев, Украина

Ликвидирована группа интернет-мошенников, которые под предлогом конкурентно низкой стоимости продавали несуществующие в действительности маски и другие средства защиты.



Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, сотрудники управления противодействия киберпреступности в Днепропетровской области совместно со следователями Пятихатского отделения полиции разоблачили двух граждан в интернет-мошенничестве.



Киберполиция установила, что двое местных жителей в соцсети продавали несуществующие медицинские маски и антисептики. За товар требовали полную или частичную предоплату, а после получения денег - блокировали покупателей. Злоумышленники неоднократно меняли названия своих аккаунтов.



Предварительно установлено, что правонарушители обманули более двухсот граждан из разных регионов Украины. Общая сумма убытков составляет 300 тысяч гривен.



По месту жительства злоумышленников правоохранители провели санкционированный обыск. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки, которые использовались в преступной деятельности.



Фигурантам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.



Процессуальное руководство по делу осуществляет прокуратура Пятихатского района.