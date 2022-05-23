Киберполиция прекратила преступную деятельность финансовой онлайн-пирамиды

20:28 17 августа Киев, Украина

Организаторы фейковых онлайн-инвестпроектов обещали доходы от торговли валютами, получив средства от инвесторов, мошенники исчезали.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщает департамент Киберполиции.

"Трое жителей Харькова и Сум создали инвестиционную онлайн-платформу. Они предлагали гражданам получать доход от торговли валютами. Инвесторы перечисляли средства на счета организаторов, однако в дальнейшем мошенники исчезали вместе с деньгами", - говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба, которую мошенники успели нанести потерпевшим, составила 2 миллиона гривен.



По месту жительства и в автомобилях фигурантов проведены обыски. У них изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.



Возбуждено уголовное производство по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Организаторам пирамиды грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.