Киберполиция прекратила преступную деятельность финансовой онлайн-пирамиды

Организаторы фейковых онлайн-инвестпроектов обещали доходы от торговли валютами, получив средства от инвесторов, мошенники исчезали.
Об этом во вторник, 17 августа, сообщает департамент Киберполиции.
Общая сумма ущерба, которую мошенники успели нанести потерпевшим, составила 2 миллиона гривен.
По месту жительства и в автомобилях фигурантов проведены обыски. У них изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.
Возбуждено уголовное производство по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Организаторам пирамиды грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.
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