Кибератака на госорганы Украины. Под подозрением Armageddon

12:01 08 апреля Киев, Украина

На государственные органы Украины хакерская группа Armageddon совершила кибератаку. При открытии определенных файлов хакеры могут получить контроль над компьютером и уничтожить данные.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.



"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о получении новых опасных электронных писем с темой "№1275 от 07.04.2022", - говорится в сообщении.



Отмечается, что письма содержат HTML-файл. При его открытии на компьютере создается архив с файлом под названием О фактах преследования и убийства работников Прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk.



При нажатии на файл, хакеры могут получить полный контроль над компьютером, что "грозит воровством конфиденциальной информации, повреждением данных и компьютерных систем".



Активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon), которая уже не раз атаковала как государственные органы Украины, так и страны Евросоюза.