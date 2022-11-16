Казненный "вагнеровец" добровольно согласился на обмен - Подоляк

13:35 16 ноября Киев, Украина

Бывший заключенный, боец ЧВК Вагнера Евгений Нужин, ролик с казнью которого появился в сети, вернулся в россию в результате обмена военнопленными.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Подоляк отверг обвинения в том, что Украина «отправила Нужина на смерть, поскольку знала, что его ждет в россии». По словам Подоляка, Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными. По его словам, любой пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обмена, и от Нужина такого заявления не поступало.

“У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И это будет у нас зафиксировано", – сказал Подоляк.





По словам Подоляка, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин мог использовать Нужина в своих пропагандистских целях, устроив показательную казнь военного. При этом Подоляк опроверг слухи, что Нужин обменялся на 20 украинских военнопленных. По его словам, обмен проходил по правилу пакет на пакет. Подоляк сказал, что Украина получила 47 своих военнослужащих, россия — какое-то количество своих.По словам Подоляка, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин мог использовать Нужина в своих пропагандистских целях, устроив показательную казнь военного.

Наемники ЧВК "Вагнера" были уличены во внесудебных казнях с применением кувалды ранее. В 2017 году они сняли видео, как насмерть избивают ею человека в Сирии. Арабская пресса утверждала, что казненный был дезертиром из армии Башара Асада. В 2019 году «Новая газета» опознала одного из наемников, участвовавших в казни.