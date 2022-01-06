Казахские силовики заявляют, что убили десятки протестующих в Алматы

Силовики в крупнейшем городе Казахстана Алматы заявили, что убили десятки людей, штурмовавших правительственные здания.
В ночь на 6 января в городе началась антитеррористическая операция. Демонстранты пытались штурмовать административные здания, департамент полиции Алматы, районные управления и отделения полиции. Силовики утверждают, что протестующие разграбили магазин с оружием.
Точного количества убитых в полиции не называют, а их лица до сих пор устанавливают. В настоящее время антитеррористическая операция продолжается, поэтому жителей города призывают воздержаться от выхода из домов.
5 января МВД страны отчиталось, что в столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников правоохранительных органов, а еще 317 – пострадали. Согласно данным Минздрава страны, в результате беспорядков госпитализировали 400 человек, а 62 человека находятся в реанимации.
Акции протестов продолжаются в Казахстане со 2 января, а повлекло их повышение цен на топливо. На фоне протестов правительство страны ушло в отставку, а президент Касим-Жокарт Токаев взял на себя должность главы Совета нацбезопасности страны, которую должен пожизненно возглавлять Нурсултан Назарбаев.
В Казахстан уже прибыли российские наемники и военные других стран – членов организации Договора о коллективной безопасности.
В ночь на 6 января в городе началась антитеррористическая операция. Демонстранты пытались штурмовать административные здания, департамент полиции Алматы, районные управления и отделения полиции. Силовики утверждают, что протестующие разграбили магазин с оружием.
Точного количества убитых в полиции не называют, а их лица до сих пор устанавливают. В настоящее время антитеррористическая операция продолжается, поэтому жителей города призывают воздержаться от выхода из домов.
5 января МВД страны отчиталось, что в столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников правоохранительных органов, а еще 317 – пострадали. Согласно данным Минздрава страны, в результате беспорядков госпитализировали 400 человек, а 62 человека находятся в реанимации.
Акции протестов продолжаются в Казахстане со 2 января, а повлекло их повышение цен на топливо. На фоне протестов правительство страны ушло в отставку, а президент Касим-Жокарт Токаев взял на себя должность главы Совета нацбезопасности страны, которую должен пожизненно возглавлять Нурсултан Назарбаев.
В Казахстан уже прибыли российские наемники и военные других стран – членов организации Договора о коллективной безопасности.
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