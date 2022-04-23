Карпаты: 16 детей из спортлагеря попали в больницу с отравлением

12:38 23 июля Киев, Украина

В карпатском селе Яблуница 18 человек, среди которых 16 детей, госпитализированы с жалобами на общую слабость, тошноту и боли в животе, все они проживали в спортивном лагере Тайны Карпат.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба Ивано-Франковской области в пятницу, 23 июля.



Предварительный диагноз - "острый гастроэнтероколит". У пострадавших зафиксирована общая слабость, температура тела 37-37,6 градусов, тошнота, боли в животе.

"По состоянию на 8:00 23 июля 2021 года всего госпитализировано 18 человек, из них 16 детей до 16 лет. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.

Всего в комплекс Тайны Карпат прибыли 215 детей в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые - 22 родителей и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.



В свою очередь Госпродпотребслужба в ходе проверки заведения нашла 62 нарушения. В частности, отель не входит в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей. При этом при заезде от детей не требовали медицинские справки.